Незважаючи на рішення Кабміну щодо коронавірусного карантину в Україні діти в Івано-Франківську підуть до школи 1 вересня 2020 року.

Про це написав міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

“Незалежно від рішень уряду та поділів на зони карантину, постійних змін і роз’яснень – діти 1 вересня йдуть до школи!” – написав він.

Марцінків повідомив, що у школах наносять спеціальні розмітки руху, облаштовують місця для скринінгу температури і закуповують дезінфектори.

“Зараз школи активно готуються, створюють всі умови для повноцінного звичайного та комфортного навчання учнів. Наносимо спеціальні розмітки руху, облаштовуємо місця скринінгу температури та закуповуємо дезінфектори. Ми дбаємо за здоров’я дітей, але і дбаємо за належну освіту! Уряд змінює умови щодня, але ми ставимо ціль – створити всі можливі умови та розпочати навчання і повноцінне життя з 1 вересня. Цей вірус з нами надовго, і ми мусимо навчитися з ним жити”, – додав мер Івано-Франківська.