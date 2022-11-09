"Укрзалізниця" анонсувала відновлення залізничного сполучення між Україною та Румунією. Щоденний рейс планують запустити вже з грудня.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”.

У компанії зазначили, що 8 листопада здійснено перший пробний заїзд на відновленій ділянці залізниці сполученням Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія).

“”Мармароський експрес” на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня. Маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3″, – повідомили в “Укрзалізниці”.

Згідно з даними залізниці, тривалість поїздки від Рахова (Україна) до Валі-Вішеулуй (Румунія) – близько 40 хвилин (без врахування митних процедур). Потяг рухатиметься гірською долиною.

Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці.

“УЗ” планує здійснювати два рейси щоденно з можливістю пересадки пасажирів на потяг румунської залізниці CFR. Від станції у Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.