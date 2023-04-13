Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

У Донецькій області триває операція з порятунку дітей із найбільш небезпечних населених пунктів.

За один день “Білі янголи” вивезли з Красногорівки п’ятьох дітей, а з села Максимільянівка – останнього 12-річного хлопчика, який близько пів року жив у підвалі.

Тепер діти з батьками налагоджують нове життя у безпечному місці.

Правоохоронці зауважили, що ситуація у Красногорівці та навколишніх населених пунктах з кожним днем стає небезпечнішою, адже збільшилась кількість російських обстрілів. Проте лише одиниці з місцевих мешканців погоджуються на евакуацію. За один день з Мар’їнської громади “Білі янголи” евакуювали 14 людей, з них 6 дітей.

Будинок 12-річного Івана в Максимільянівці пошкоджений обстрілами та непридатний до проживання, тому сім’я з осені минулого року жила в підвалі. Всі друзі та однокласники хлопчика вже виїхали з села. Другом для Івана став “Білий янгол” Василь Піпа, на якого хлопчик хоче бути схожим.

“Хочу стати поліцейським, як Василь, та допомагати людям. Хоч це небезпечна й відповідальна робота, але мені подобається”, – розповів хлопчик.

Після евакуації Іван разом з батьками і двома бабусями житиме у безпечному місці.

Найбільше за все хлопчик мріє про найшвидше закінчення війни, аби він зміг повернутись додому. Нині в Максимільянівці не залишилось жодної дитини.