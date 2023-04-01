У Слов'янську Донецької області позбавлятимуть обов'язків тих опікунів, які відмовлятимуться виїхати з міста. Водночас дітей евакуюють примусово.

Про це заявила керівниця служби у справах дітей Слов’янської міської військової адміністрації Олена Соколова у коментарі “Суспільному”.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили члени міської комісії з питань захисту прав дитини. Причина — небезпека та наближення лінії фронту.

Згідно з рішенням комісії, опікуни із неповнолітніми мають виїхати за межі Донецької області у найкоротший термін. У разі відмови їх позбавлять обов’язків опіки або піклування, а дітей евакують примусово.

Зауважимо, що рішення про позбавлення опікунських обов’язків ухвалюватиме міська військова адміністрація.

Більшість опікунських родин і дитячих будинків сімейного типу, як сказала Соколова, вже виїхали з міста. Наразі у Слов’янській громаді залишилися 23 родини, в яких виховують 34 дитини-сироти та дитини, які позбавлені піклування.

Керівниця нагадала, що на Донеччині обов’язкову евакуацію затвердив Кабмін ще в серпні 2022 року: “Забезпечити безпеку дитині — це обов’язок опікунів і органів опіки. Ми постійно звертаємось до родин, пояснюємо, що евакуація у нас безкоштовна, ми надаємо допомогу. В грудні проводили засідання комісії й звертались до родин, давали їм місяць-два, потім нагадували постійно. Ми знову вживаємо заходи й у більш суворій формі”, — констатувала Соколова.

Крім того, у постанові уряду йшлося, що у разі відмови від обов’язкової евакуації опіка або піклування можуть припинитися.