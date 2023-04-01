Про це заявила керівниця служби у справах дітей Слов’янської міської військової адміністрації Олена Соколова у коментарі “Суспільному”.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалили члени міської комісії з питань захисту прав дитини. Причина — небезпека та наближення лінії фронту.
Згідно з рішенням комісії, опікуни із неповнолітніми мають виїхати за межі Донецької області у найкоротший термін. У разі відмови їх позбавлять обов’язків опіки або піклування, а дітей евакують примусово.
Зауважимо, що рішення про позбавлення опікунських обов’язків ухвалюватиме міська військова адміністрація.
Більшість опікунських родин і дитячих будинків сімейного типу, як сказала Соколова, вже виїхали з міста. Наразі у Слов’янській громаді залишилися 23 родини, в яких виховують 34 дитини-сироти та дитини, які позбавлені піклування.
Керівниця нагадала, що на Донеччині обов’язкову евакуацію затвердив Кабмін ще в серпні 2022 року: “Забезпечити безпеку дитині — це обов’язок опікунів і органів опіки. Ми постійно звертаємось до родин, пояснюємо, що евакуація у нас безкоштовна, ми надаємо допомогу. В грудні проводили засідання комісії й звертались до родин, давали їм місяць-два, потім нагадували постійно. Ми знову вживаємо заходи й у більш суворій формі”, — констатувала Соколова.
Крім того, у постанові уряду йшлося, що у разі відмови від обов’язкової евакуації опіка або піклування можуть припинитися.
- 31 березня, в Авдіївці Донецької області внаслідок російського обстрілу загинув 5-місячний хлопчик разом зі своєю бабусею. Батьки дитини зазнали поранень. Напередодні вони відмовилися евакуювати сина.
- На прифронтових територіях батьки ховають дітей у підвалах, аби уникнути примусової евакуації, а інші відмовляються виїжджати, бо не вірять у можливість отримати житло чи допомогу від держави.