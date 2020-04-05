В Італії скоротилася кількість звернень жертв домашнього насильства в групи підтримки. Парламентський комітет стурбований, що карантинні заходи обмежують можливість людей звертатися за допомогою, в разі потреби.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Під час карантину в Італії фіксують зниження повідомлень про випадки насильства в сім’ї. Це викликає стурбованість тим, що жертви домашнього насильства опинилися під повним контролем й позбавлені можливості звертатися за допомогою під час карантину.

У парламентському комітеті з боротьби з насильством щодо жінок повідомили, що звернення скоротилися до 652 в перші 22 дня березня після введення карантинних заходів, в порівнянні з 1257 зверненнями за аналогічний період 2019 року.

У звіті парламентського комітету йдеться про те, що ця тенденція не означає зниження рівня насильства по відношенню до жінок, а скоріше свідчить про те, що “жертви насильства ризикують виявитися ще більш уразливими для агресії і контролю з боку партнера, який погано поводиться з ними”.

Крім того, організація Telefono Rosa, яка організувала найбільшу в Італії телефонну лінію з питань насильства в сім’ї, заявила, що кількість дзвінків скоротилося на 55% до 496 в перші два тижні березня з 1104 у порывнянні із аналогічним періодом в 2019 році.

У країні було зареєстровано понад 100 000 випадків захворювання COVID-19, і третина всіх в світі смертей від коронавірусу. Італія залишається епіцентром епідемії коронавіруса в Європі.