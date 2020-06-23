Про це повідомила пресслужба поліції.

Уточнюється, що по автомобільною дорогою Н-09 “Мукачево-Рогатин” станом на цю мить повністю заблоковано через розлив річки в районі сіл Микуличин і Татарів.

Відзначається, що заблокована дорога є єдиною через гори між Закарпатською та Івано-Франківською областями.

“У двох місцях дорога зруйнована і заблокована: на дорозі між Яремчем та Микуличином стався зсув, а в Татарові річка підмила дорогу. У самому Микуличині теж розлився потік”, – сказано в повідомленні.

Крім того, підтоплені також ділянки траси Р-24 в районах сіл Підгайчики Коломийського району і Криворівня Верховинського району.

“Дорога в селі Криворівня підтоплена в результаті виходу з берегів річки Чорний Черемош. Проїзд транспортних засобів можливий, крім великогабаритних. У селі Підгайчики вода підмила міст в бік Городенок. Можуть проїхати тільки легкові автомобілі”, – повідомили в поліції.

Правоохоронці просять українців утриматися від поїздок зазначеними автомобільними дорогами.