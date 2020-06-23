У Львівській області через сильний дощ вийшла з берегів річка Туринка і затопила село Зарічне.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Уточнюється, що річка Туринка близько третьої години ночі вийшла з берегів, в результаті чого підтопило приблизно 105 господарських будівель і 100 житлових будинків.

В даний момент на місці працюють поліцейські і рятувальники, які надають мешканцям необхідну допомогу, а також стежать за безпекою дорожнього руху.

Відзначається, що рятувальникам довелося допомагати вже трьом людям за допомогою човнів.

Правоохоронці закликають громадян тимчасово утриматися від поїздок по трасах між населеними пунктами Баня Лисовецька – Лани Соколівські, Великі Дідушичі – Зарічне, Подорожнє – Зарічне і Лани Соколівські – Малі Дідушичі. На цих дорогах тимчасово обмежено рух транспорту через повінь.