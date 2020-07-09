Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік не зміг повернутися додому до оголошення карантину.

20 березня Трофімов полетів на Філіппіни через Таїланд. У Манілі його застав карантин, чоловікові повідомили, що не можуть його випустити з аеропорту і що він перебуватиме під опікою авіакомпанії AirAsia. Також у нього забрали паспорт.

“Мене привели до місця з перевернутими лавками, де якийсь хлопець спав на ковдрі розстеленій прямо на підлозі (фото посилав в минулому пості). Мені сказали, що ось тут я буду очікувати два тижні. При цьому уточнили, що їжу я повинен купувати за свій рахунок, і коли відновлять польоти зворотній квиток теж повинен купити я сам”, – написав Роман.

Він неодноразово просив про допомогу, але всі прохання залишалися без відповіді. Через чотири місяці інформація про чоловіка дійшла до МЗС Естонії, тепер він повернувся додому.

“З Божою поміччю і завдяки всім хто мене ппідтримав у цей нелегкий для мене час я зараз лечу назад додому!!!” – написав Роман Трофімов.