Зміни в розумінні суті і призначення сім'ї відбудуться тільки після того, як українці усвідомлять необхідність мати свободу у стосунках.

Про це в інтерв’ю #Буквам розповів психотерапевт Спартак Субота.

Він вважає, що основа, пріоритет, на якому повинен бути побудований шлюб – це свобода.

“Свобода для мене – це відсутність влади однієї людини над іншою. Коли людина може проявляти свою базову волю, яка не нашкодить базовій волі інших людей – це для мене цінно”, – вважає психотерапевт.

Виходячи з цього, кращим варіантом формування відносин в такому ракурсі будуть добровільні умови: співпраця, партнерство.

При цьому, в українському суспільстві модель сім’ї взагалі не схожа на співпрацю.

“Найчастіше чоловік вважає, що він може зраджувати – а жінка зраджувати не може. Якщо чоловік із кимось переспав – це не зрада, а якщо жінка спить – це зрада. Заробляти гроші має він – відповідно, жінка має підкорюватись. І от як жінка залежить від чоловіка, чоловік залежить від думки людей довкола. Якесь коло залежності, насильство постійне. Щось тут не так”, – зазначив він.

При цьому, українці живуть в якійсь ілюзії розуміння і впевненості в тому, що все відбувається правильно.

“трашне не незнання, а ілюзія знання. Вони вважають, що так має бути. А коли в них питаєш: “На скільки ти за десятибальною шкалою щасливий?”, вони відповідають: шість, п’ять. Сім інколи. “Чого тобі бракує?” І розумієш, що бракує свободи, права вибору”, – пояснив психотерапевт.

Він дав таке визначення сім’ї:

“Сім’я – це не наявність дитини у двох людей. Це специфічний інститут взаємин – дуже непростий, складний у своєму розумінні. Який передбачає право на свободу кожної людини. А головне правило свободи полягає у свободі помилятись. Тому що без права на помилку ми не маємо, загалом, нічого”.