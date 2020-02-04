Про це в інтерв’ю #Буквам розповів психотерапевт Спартак Субота.
Він вважає, що основа, пріоритет, на якому повинен бути побудований шлюб – це свобода.
“Свобода для мене – це відсутність влади однієї людини над іншою. Коли людина може проявляти свою базову волю, яка не нашкодить базовій волі інших людей – це для мене цінно”, – вважає психотерапевт.
Виходячи з цього, кращим варіантом формування відносин в такому ракурсі будуть добровільні умови: співпраця, партнерство.
При цьому, в українському суспільстві модель сім’ї взагалі не схожа на співпрацю.
“Найчастіше чоловік вважає, що він може зраджувати – а жінка зраджувати не може. Якщо чоловік із кимось переспав – це не зрада, а якщо жінка спить – це зрада. Заробляти гроші має він – відповідно, жінка має підкорюватись. І от як жінка залежить від чоловіка, чоловік залежить від думки людей довкола. Якесь коло залежності, насильство постійне. Щось тут не так”, – зазначив він.
При цьому, українці живуть в якійсь ілюзії розуміння і впевненості в тому, що все відбувається правильно.
“трашне не незнання, а ілюзія знання. Вони вважають, що так має бути. А коли в них питаєш: “На скільки ти за десятибальною шкалою щасливий?”, вони відповідають: шість, п’ять. Сім інколи. “Чого тобі бракує?” І розумієш, що бракує свободи, права вибору”, – пояснив психотерапевт.
Він дав таке визначення сім’ї:
“Сім’я – це не наявність дитини у двох людей. Це специфічний інститут взаємин – дуже непростий, складний у своєму розумінні. Який передбачає право на свободу кожної людини. А головне правило свободи полягає у свободі помилятись. Тому що без права на помилку ми не маємо, загалом, нічого”.
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