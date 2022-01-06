Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.
Зокрема, у Києві, за підтримки міжнародних партнерів, планується створити багатофункціональний центр для ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності, родин загиблих військових за унікальним проєктом.
“Мінветеранів готове залучати ізраїльський досвід медико-психологічної реабілітації ветеранів війни та впровадженням інноваційних програм, що діють в державі Ізраїль”, – сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
До реалізації важливих для суспільства проєктів готова долучитися група ізраїльських фахівців. Як розповів лікар-міжнародний експерт з питань громадського здоров’я, професор епідеміології Ітамар Гротто, в Ізраїлі напрацьовані ефективні практики допомоги ветеранам. Функціонують багато центрів реабілітації.
“Ми хочемо пріоритезувати питання психологічної та медичної реабілітації для захисників України. Наша система має пострадянську інерцію – від початку війни досі не створено єдиної системи реабілітації для захисників”, – зазначила очільниця Мінветеренів.
Вона наголосила на комплексному підході до надання всіх видів реабілітаційної допомоги. За словами Юлії Лапуніної, система реабілітації в Україні має стати доступною для кожного ветерана та членів родин ветеранів.
- Нагадаємо, що #Букви поспілкувалися з організаторкою і творцем унікальної системи супроводу й допомоги пораненим та піклування про родини загиблих. Доброволець та волонтерка Олена Толкачова (з позивним “Гайка”) заснувала Патронатну службу полку “Азов”, що не має аналогів ані в державних структурах, ані в інших добровольчих формуваннях.
- Компанія Apple має намір допомогти Мінветеранів у діджиталізації українських ветеранських сервісів та у розвитку системи психологічної реабілітації із залученням власної продукції у цей процес.