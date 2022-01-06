У всіх областях до 2023 року будуть створені сучасні реабілітаційні центри, у яких надаватимуть послуги з психологічної реабілітації військовослужбовцям і ветеранам. Мінветеранів хоче залучити найкращі практики, у тому числі - міжнародний досвід.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Зокрема, у Києві, за підтримки міжнародних партнерів, планується створити багатофункціональний центр для ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності, родин загиблих військових за унікальним проєктом.

“Мінветеранів готове залучати ізраїльський досвід медико-психологічної реабілітації ветеранів війни та впровадженням інноваційних програм, що діють в державі Ізраїль”, – сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

До реалізації важливих для суспільства проєктів готова долучитися група ізраїльських фахівців. Як розповів лікар-міжнародний експерт з питань громадського здоров’я, професор епідеміології Ітамар Гротто, в Ізраїлі напрацьовані ефективні практики допомоги ветеранам. Функціонують багато центрів реабілітації.

“Ми хочемо пріоритезувати питання психологічної та медичної реабілітації для захисників України. Наша система має пострадянську інерцію – від початку війни досі не створено єдиної системи реабілітації для захисників”, – зазначила очільниця Мінветеренів.

Вона наголосила на комплексному підході до надання всіх видів реабілітаційної допомоги. За словами Юлії Лапуніної, система реабілітації в Україні має стати доступною для кожного ветерана та членів родин ветеранів.