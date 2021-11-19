Про це заявили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів України.
Питання співпраці обговорювалося під час онлайн-зустрічі міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної з віцепрезидентом та CIO компанії Apple Марком Ленноном.
Віцепрезидента компанії Apple, який, зокрема, сам є ветераном, зацікавила інформація про учасників бойових дій, яким потрібна психологічна реабілітація. Він також запропонував свою допомогу у переведені держпослуг для ветеранів в онлайн.
“Ми готові ділитися своїм досвідом у цифровізації послуг для ветеранів, веденні та обробці електронних історій стану їхнього здоров‘я, зокрема з використанням нашої продукції. У нашій країні можна виділити дві категорії учасників бойових дій: ветерани війни в Іраку – молодше покоління, і старші люди, учасники Корейської та В‘єтнамської воєн. Перші здебільшого потребують психологічної допомоги, сприяння в отриманні житла та працевлаштуванні. Друга категорія потребує допомоги у відновленні свого здоров‘я, зокрема через поважний вік. Тож у цих питаннях ми маємо досвід, яким готові ділитися з українською стороною”, — зазначив Марк Леннон.
Зі свого боку міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна додала, що Мінветеранів працює над цифровізацією сервісів для ветеранів та над побудовою системи психологічної реабілітації бійців.
Наступним кроком, який планується у рамках співпраці має бути візит Марка Леннона до України, адже як зазначив віцепрезидент компанії Apple:
“Для того, щоб предметно обговорити всі ці важливі питання, необхідно витратити півдня, не менше”.
- Раніше Зеленський під час свого візиту до США порівняв Україну з Apple та зустрівся із керівником компанії.
- Нагадаємо, що восени минулого року Apple зареєструвала представництво в Україні.
- Також, 9 жовтня в Україну прибула перша офіційна партія продукції, яку завезла компанія Apple.