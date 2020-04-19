Про це повідомляє ізраїльське видання “Новости Израиля”

Повідомляється, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив в суботу, 18 квітня про те, що в неділю обмежувальні заходи будуть ослаблені.

“Компанії зможуть повернути до 30% співробітників на робочі місця. Зможуть відновити роботу магазини електроніки, канцелярських товарів, ті, що торгують товарами для дому, комп’ютерною технікою, книгами, і які не розташовується всередині торгових центрів”, – сказав прем’єр-міністр Нетаньяху під час телевізійного звернення.

Ізраїльське видання Kxan36news також пише, що Нетаньяху оголосив про те, що буде дозволено займатися спортом на вулиці групами не більше двох осіб, що живуть під одним дахом. Також будуть зняті заборони на молитви на відкритому просторі. При цьому, число тих, хто молиться в одному місці не повинно перевищувати 10 осіб.

Прем’єр-міністр додав, що відновлять роботу освітні класи для дітей з особливими потребами та дитячі садки з невеликими групами, також запрацює громадський транспорт.