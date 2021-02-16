Про це повідомляє The Times of Israel.

Вуличні магазини, торгові центри, ринки, музеї і бібліотеки будуть відкриті для всіх ізраїльтян. Проте тільки ті, хто був вакцинований або вилікувався від COVID-19, з 21 лютого зможуть відвідувати тренажерні зали, спортивні та культурні заходи, готелі та басейни.

Також влада схвалила відновлення роботи синагог з 19 лютого на свято Пурим з обмеженням в десять осіб всередині і 20 зовні.

Тим не менш поки що відкладено питання про відновлення навчання в школах в районах з низьким рівнем зараження.

Рішення приймаються на тлі триваючого зниження показників захворюваності, який став можливим завдяки проведеній Ізраїлем кампанії швидкої вакцинації.

За даними видання, майже чотири мільйони ізраїльтян отримали принаймні одну дозу вакцини, а 2,5 мільйона – понад чверть населення – прищепились двічі.