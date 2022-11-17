Ізраїль профінансував закупівлю "стратегічного обладнання" для України на мільйони доларів. Країна погодилася на такий крок під тиском Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомило Haaretz.

Видання послалося на слова західних джерел. Вони заявили, що високопоставлені політики та силовики Ізраїлю погодилися розширити допомогу для України. Цього разу вони вирішили не обмежуватись лише гуманітарною допомогою після прохання адміністрації президента США Джо Байдена.

Обладнання передадуть через НАТО, яке постачає зброю до України. Утім фінансування “стратегічного обладнання” було разовим. Наступний уряд буде вирішувати чи продовжувати таку підтримку на прохання НАТО.

Останніми місяцями Ізраїль дозволив деяким країнам НАТО, як Велика Британія, передавати Україні системи озброєння. Серед них оптико-електронне обладнання та системи управління вогнем, які виготовили ізраїльські компанії.

Крім того, американські джерела свідчать, що Єрусалим таємно допомагає Україні у сфері розвідки.