Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю скасувало обов'язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі у зв'язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляється на сайті відомства, детальніше пише агентство Reuters.

Ізраїль скасував обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі й повністю відкрив школи в неділю. Це стало можливим завдяки кампанії масової вакцинації проти COVID-19.

“Показники захворюваності продовжують залишатися низькими по всій країні, скасовується вимога носити маски на відкритому повітрі”, — йдеться у повідомленні МОЗ країни.

Оскільки майже 54% 9,3-мільйонного населення Ізраїля отримали обидва щеплення вакциною компаній Pfizer/BioNTech, в країні було зафіксовано різке зниження числа випадків зараження коронавірусом.

У міністерстві охорони здоров’я при цьому зазначили, що обов’язкове носіння масок і раніше поширюється на закриті громадські місця.

Міністерство освіти країни також заявило, що школи повинні продовжувати заохочувати особисту гігієну, вентиляцію класних кімнат і контролювати дотримання соціальної дистанції під час уроків і перерв.