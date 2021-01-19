Кабінет міністрів Ізраїлю змінив правила в'їзду на територію країни через ситуацію з поширенням коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Усіх пасажирів міжнародних авіакомпаній зобов’яжуть пред’явити негативний тест на коронавірус перед посадкою на рейс до країни. Тест має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до в’їзду до Ізраїлю.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок,

Крім того, було ухвалено щодо подовження нинішнього посиленого режиму ізоляції до кінця січня. Цей термін менший, ніж той, на якому спочатку наполягало міністерство охорони здоров’я країни у зв’язку з ростом числа нових випадків.

Зокрема, до 31 січня буде діяти:

обмеження на пересування. Дозволено віддалятися на відстань до 1000 метрів від місця проживання (крім виняткових випадків і виходу на вакцинацію);

заборона на перебування в будинку людей, що не є членами нуклеарної сім’ї;

повністю закривається торгівля, припиняється робота системи розваг і дозвілля, крім служб доставки (без самовивозу);

число працівників на підприємствах, які не ведуть прийом відвідувачів, буде скорочено на 50 % в порівнянні з поточною ситуацією (відповідно до угод між міністерствами фінансів та охорони здоров’я);

робота громадського транспорту скорочується на 50 %;

Водночас дозволено спільне перебування не більше 10 осіб в закритому приміщенні та до 20 осіб на відкритому повітрі.

Індивідуальні заняття спортом дозволені без обмеження відстані від будинку (включаючи вихід з дому і повернення, але без використання транспорту).

Заняття в дитячих садках, 1-4 і 11-12 класах шкіл відбуватимуться з 8:00 до 13:00 (батьки зможуть відводити та забирати своїх дітей з 7 години ранку до 14:00). Заняття в системі спеціальної освіти відбуватимуться для всіх вікових груп.

Крім того, допускається передача дітей між батьками при спільній опіці.