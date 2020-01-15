Запис опублікував в фейсбук народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Дубинський.

“У 19-00 у нас збори фракції Слуг народу, на якому буде присутній Гончарук. Іду запитати, чи правда він вважає всіх нас йди@тами, а президента — примітивним. І чи дійсно в наступному році діра в бюджеті збільшиться до 100 млрд гривень”, — написав Дубинський, додавши до посту посилання на відповідний аудіозапис.

На записі люди, з голосами схожими на Олексія Гончарука, міністерку фінансів Оксану Маркарова та голову Нацбанку України Катерину Рожкову обговорюють, що будуть говорити Президенту Володимиру Зеленському на нараді з питань економічної політики.

Як зрозуміло з розмови, вона мала місце 16 грудня минулого року. Під час розмови Гончарук заявив, що у “Зеленського примітивне розуміння економіки” та радився зі співрозмовниками, як з ним варто розмовляти. Зокрема, йшлося про те, як потрібно буде пояснити Зеленському причини зміцнення гривні.

“Після виборів все розповідали, що гривня бахне за 50 й так далі. Тому що гривня зробила? Вона спочатку повернулася до того стану, в якому вона повинна бути економічно. А потім вона почала… Люди побачили, що парламент сильний молодий, далі гривня зміцнюється. … Потім новий сильний президент бла-бла-бла… Рівень довіри до влади, гривня продовжує зміцнюватися. У нього немає цієї відповіді, треба показувати і треба щоб виглядало… Будемо говорити дуже реалістично. Тому що поки у нас не буде у президента в голові відповіді на питання це, у нього буде порожнє місце там”, — пояснив нібито Гончарук.

У той же час він заявив співрозмовникам, що і сам не є фахівцем в економіці.

“Я повний профан в економіці — я юрист за освітою. Але шо я розумію? Є дві економічні теорії – монетаризм і кейнсіанська. Дуже прості речі. Ти йдеш по шляху здешевлення ресурсів. І ти йдеш шляхом друкування грошей і як би розвиваєш економіку”, — сказав Прем’єр-міністр.

Прес-секретарка Прем’єр-міністра Діана Давітян навідріз відмовилася коментувати інцидент з публікацією запису, підтвердивши при цьому, що голос на запису схожий на голос Олексій Гончарука.

“Інформація є, але що я можу коментувати… Я не можу коментувати чутки. Ну дивіться, з’явилася інформація на невідомому Telegram-каналі без будь-яких офіційних джерел або підтверджених джерел. Що я можу зробити коментувати? Те що написав якийсь Telegram-канал? Ну, голос схожий, але хтось може зробити нарізку з голосом Прем’єра, як я можу вам сказати”, — відповіла вона в коментарі #Буквам.