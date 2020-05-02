Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці в Twitter.

Він написав, що продає все своє фізичне майно, в тому числі будинки.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Раніше Маск закликав в соціальній мережі “Негайно звільнити Америку”.

Відзначимо, що Маск часто стикається з критикою через свої повідомлення.

“Його слова звучать глухо, і маючи 33 мільйонів читачів у Твіттері, він закликає уряд припинити блокування, що може бути дуже небезпечно. Маск виступає за поведінку, яка може привести до більшої кількості смертей, пов’язаних з коронавірусом в США”, – пише CNN.