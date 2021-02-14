Як вплинули нефармацевтичні методи стримування COVID-19 на грип та інші респіраторні вірусні інфекції в Новій Зеландії.

Про це повідомляє журнал Nature.

Дані підготовлені Інститутом екологічних наук і досліджень (Веллінгтон), Радою охорони здоров’я округу Хатт-Веллі (Веллінгтон), медичним факультетом Університету Отаго в Веллінгтоні, Оклендського університету, міністерством охорони здоров’я Нової Зеландії.

Суворі нефармацевтичні заходи (NPI), такі як локдаун і закриття кордонів, в даний час не рекомендуються для боротьби з пандемічним грипом. Нова Зеландія вдалася до цих NPI для боротьби з коронавірусною хворобою в 2019 році під час першої хвилі епідемії.

“Ми спостерігали паралельне і безпрецедентне зниження захворюваності на грип та інші респіраторні вірусні інфекції в 2020 році. Цей результат підтверджує використання цих NPI для боротьби з пандемічним грипом і іншими серйозними респіраторними вірусними загрозами”, – йдеться в дослідженні новозеландських медиків.

Коронавірусне захворювання 2019 року (COVID-19) вперше було виявлено у Новій Зеландії 28 лютого 2020 року.

При цьому прикордонні обмеження були введені в країні з 2-го лютого 2020 року. Незабаром після появи перших випадків COVID-19 серед населення влада вдалася до суворих нефармацевтичних заходів (загальнонаціональної ізоляції), які тривали з 25 березня до 27 квітня 2020 року. Вони включали: 1 – закриття кордону для не новозеландців і 14-денний карантин для мандрівників, що поверталися до країни; 2 – масове тестування, ізоляція, відстеження контактів і карантин заражених осіб; 3 – заходи фізичного дистанціювання – вимога залишатися вдома, скасування всіх масових зібрань, закриття шкіл, обмеження внутрішніх поїздок; 4 – індивідуальні заходи профілактики інфекцій і боротьби з ними (пропаганда гігієни рук та дотримання етикету при кашлі, перебування вдома з легкими респіраторними симптомами і носіння маски в разі нездужання), і 5 – інформування громадськості про ризик.

Впровадження цих NPI в поєднанні з суспільною відповідальністю ефективно усунуло передачу COVID-19 під час першої хвилі (з 12 лютого по 13 травня 2020 р.).

Ефективність NPI в зниженні передачі вірусу залежить від характеристик передачі вірусу.

Вірус грипу має короткий послідовний інтервал, що становить 2-4 дня. Виділення вірусів досягає піку на ранній стадії хвороби (тобто протягом перших 1-3 днів хвороби). Ці особливості зараження грипом означають, що час для ефективного застосування заходів ізоляції та карантину обмежена. Крім того, безсимптомна інфекція створює труднощі для застосування нефармацевтичних заходів.

Все це свідчить про те, що нефармацевтичні заходи не будуть ефективними в боротьбі з вірусом грипу. Тим не менш надійних дослідних даних, які б підтвердили таке припущення, не вистачає.

Застосування Новою Зеландією суворих NPI дозволило зрозуміти вплив нефармацевтичних заходів на захворювання, викликані грипом і іншими респіраторними вірусами. Цей тип знань є цінним для готовності до пандемії грипу і плануванні превентивних заходів для сезонного грипу.

Варто зазначити, що застосування нефармацевтичних заходів практично звело нанівець звичайну епідемію вірусу зимового грипу і помітно скоротило кількість інших респіраторних вірусних інфекцій в Новій Зеландії.

Так, з травня по вересень 2020 року епіднагляд за тяжкими гострими респіраторними захворюваннями (ТГРЗ) на базі стаціонарів показав дуже низькі рівні захворюваності ТГРЗ, всі нижче сезонного порогу.

Спостерігалося різке зниження захворюваності вірусом грипу на 67,7% під час і на 99,9% після блокування.

Помітне зниження було також очевидним для інших респіраторних вірусів в період після блокування: респіраторно-синцитіальний вірус (RSV; 98,0% зниження), метапневмовірус людини (hMPV; 92,2% зниження), ентеровірус (82,2%), аденовірус ( 81,4%), вірус парагрипу 1-3 типів (PIV1-3; 80,1%) і риновіруси (74,6%).