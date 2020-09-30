У Чернігові нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський побився з підприємцем та спускав колеса автівок через те, що рекламу кандидата у мери від партії хотіли зняти з бордів.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Днями у соцмережах з’явилося відео, на якому нардеп від “Слуги народу” Олег Семінський на вулиці Любецькій в Чернігові штовхнув чоловіка і почав спускати колеса автівок, що знаходилися поруч.

Згодом виявилося, що це політичні сили “Рідний дім” та “Слуга народу” не поділили білборди в обласному центрі, що належать чернігівській фірмі “Магр-Авто”.

Подіям на відео передувало те, що представники фірми-власника бордів мали намір зірвати зображення кандидата від “Слуги” Юрія Тарасовця.

Семінський заявив, що ще навесні у цієї фірми було взято в оренду 10 бордів для розміщення реклами Тарасовця впродовж вересня-жовтня. Однак чинний мер міста Владислав Атрошенко сказав нібито фірми розірвати договір про оренду і прибрати рекламу.

Натомість директор фірми Олександр Ткаченко (якого і штовхнув Семінський) заявив, що борди були розміщені незаконно, бо представники кандидата від “Слуги народу” не заплатили за їх використання.

У мерії ж зазначили, що чинний договір на розміщення реклами має тільки політсила “Рідний дім”. Ця партія була створена чинним мером Атрошенком.

Після того, що сталося, було викликано поліцію. Ткаченко повідомив поліціянтам, що Семінський та четверо осіб підбігли до нього, після чого нардеп вдарив його в шию. 29 вересня чоловікові діагностували струс мозку. За цим фактом поліціянти склали протокол щодо нанесення тілесних ушкоджень.