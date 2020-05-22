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Як працюватимуть дитсадки: МОЗ затвердив правила

Міністерство охорони здоров'я України затвердило правила, за якими з 25 травня можуть працювати дитячі садочки.

П’ятниця, 22 травня 2020, 16:33

Про це йдеться у постанові від 21 травня 2020 року.

Правила роботи дитсадочків:
  • Перед початком роботи закладу усім працівникам виміряють температуру;
  • Дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад та кожні 4 години у садочку;
  • Працівники і діти, у яких температура буде вищою за 37,2 – не допускаються у заклад;
  • Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками;
  • Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя;
  • У ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру;
На період карантину у дитсадочках заборонено:

– Використання багаторазових рушників;

– Використання м’яких іграшок;

– Використання килимів з довгим ворсом;

– Використання вуличного взуття всередині дитсадка;

– Проведення масових заходів за участі дітей більш ніж одної групи та за участю глядачів;

– Проведення батьківських зборів, окрім тих, що проводять дистанційно.

Також на період карантину рекомендується:
  • Не допускати змішування дитячих груп;
  • Надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі;
  • Обмежити ігри, що передбачають фізичний контакт дітей та використання інвентаря.
Дитсадок повинен забезпечити:

– 5-денний запас усіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів, їх правильну утилізацію;

– Навчити працівників правилам правильного використання засобів захисту та організувати контроль виконання цих правил;

– Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові;

– Попередити батьків про особливі умови роботи закладу;

– Регулярно прибирати приміщення з дезинфікуючими засобами;

– Регулярно провітрювати приміщення;

– Тимчасово відсторонити від роботи осіб з “групи ризику”;

– Працівники закладу повинні регулярно користуватися антисептиками;

– Працівники закладу повинні утримуватися від контакту з хворими людьми;

– Працівники закладу повинні самоізолюватися, у разі підозри на респіраторне захворювання.

  • Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
Теги: детсады, детские сады, МОЗ, Коронавірус, карантин, правила

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