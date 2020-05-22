Як працюватимуть дитсадки: МОЗ затвердив правила

Про це йдеться у постанові від 21 травня 2020 року.
Правила роботи дитсадочків:
- Перед початком роботи закладу усім працівникам виміряють температуру;
- Дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад та кожні 4 години у садочку;
- Працівники і діти, у яких температура буде вищою за 37,2 – не допускаються у заклад;
- Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками;
- Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя;
- У ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру;
На період карантину у дитсадочках заборонено:
– Використання багаторазових рушників;
– Використання м’яких іграшок;
– Використання килимів з довгим ворсом;
– Використання вуличного взуття всередині дитсадка;
– Проведення масових заходів за участі дітей більш ніж одної групи та за участю глядачів;
– Проведення батьківських зборів, окрім тих, що проводять дистанційно.
Також на період карантину рекомендується:
- Не допускати змішування дитячих груп;
- Надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі;
- Обмежити ігри, що передбачають фізичний контакт дітей та використання інвентаря.
Дитсадок повинен забезпечити:
– 5-денний запас усіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів, їх правильну утилізацію;
– Навчити працівників правилам правильного використання засобів захисту та організувати контроль виконання цих правил;
– Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові;
– Попередити батьків про особливі умови роботи закладу;
– Регулярно прибирати приміщення з дезинфікуючими засобами;
– Регулярно провітрювати приміщення;
– Тимчасово відсторонити від роботи осіб з “групи ризику”;
– Працівники закладу повинні регулярно користуватися антисептиками;
– Працівники закладу повинні утримуватися від контакту з хворими людьми;
– Працівники закладу повинні самоізолюватися, у разі підозри на респіраторне захворювання.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.