Як працюватимуть дитсадки: МОЗ затвердив правила

Міністерство охорони здоров'я України затвердило правила, за якими з 25 травня можуть працювати дитячі садочки.

Про це йдеться у постанові від 21 травня 2020 року.

Правила роботи дитсадочків:

Перед початком роботи закладу усім працівникам виміряють температуру;

Дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад та кожні 4 години у садочку;

Працівники і діти, у яких температура буде вищою за 37,2 – не допускаються у заклад;

Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками;

Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя;

У ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру;

На період карантину у дитсадочках заборонено:

– Використання багаторазових рушників;

– Використання м’яких іграшок;

– Використання килимів з довгим ворсом;

– Використання вуличного взуття всередині дитсадка;

– Проведення масових заходів за участі дітей більш ніж одної групи та за участю глядачів;

– Проведення батьківських зборів, окрім тих, що проводять дистанційно.

Також на період карантину рекомендується:

Не допускати змішування дитячих груп;

Надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі;

Обмежити ігри, що передбачають фізичний контакт дітей та використання інвентаря.

Дитсадок повинен забезпечити:

– 5-денний запас усіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів, їх правильну утилізацію;

– Навчити працівників правилам правильного використання засобів захисту та організувати контроль виконання цих правил;

– Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові;

– Попередити батьків про особливі умови роботи закладу;

– Регулярно прибирати приміщення з дезинфікуючими засобами;

– Регулярно провітрювати приміщення;

– Тимчасово відсторонити від роботи осіб з “групи ризику”;

– Працівники закладу повинні регулярно користуватися антисептиками;

– Працівники закладу повинні утримуватися від контакту з хворими людьми;

– Працівники закладу повинні самоізолюватися, у разі підозри на респіраторне захворювання.