Рожеве волосся Серафіни і пости в Instagram на котячу тематику привернули тисячі шанувальників, коли новина про те, що вона була створена Riot Games Inc. - студією, що стоїть за популярною киберспортивною грою League of Legends. Зараз у неї майже 400 000 підписників. Вона приїхала в Шанхай, щоб просувати свою музику, в той час як більшість зірок соціальних мереж з плоті і крові змушені сидіти вдома через пандемію. Хто такі віртуальні інфлюенсери і чому за ними майбутнє?

Про це пише видання Bloomberg.

Віртуальні інфлюенсери стали популярними ще задовго до пандемії Covid-19. Віртуальний інфлюенсер – це персонаж, створений за допомогою комп’ютерної графіки, який має певний життєвий бекграунд і веде активне життя в соціальних мережах.

За даними Business Insider Intelligence, до 2022 року бренди будуть витрачати на маркетинг за участю інфлюенсерів до 15 мільярдів доларів на рік у порівнянні з 8 мільярдами в минулому році. І велика частина цих грошей піде на віртуальних інфлюенсерів.

“Віртуальні інфлюенсери хоч і не справжні, але вони мають реальний бізнес-потенціал. У довгостроковій перспективі з ними дешевше працювати, ніж з реальними людьми, вони на 100% керовані, можуть з’являтися одночасно в багатьох місцях і, що найважливіше, ніколи не старіють і не помирають”, – сказав Крістофер Траверс, засновник virtualhumans.org, веб-сайту, присвяченого даній галузі.

За словами Траверса, Серафіна, яка також є ігровим персонажем в League of Legends, щодня привертає до 8 мільйонів глядачів. Вона також є одним з приблизно 125 активних віртуальних інфлюенсерів. На YouTube віртуальних інфлюенсерів налічується більше 5000.

Цифрові аватари, розроблені креативними агентствами, можуть залучити партнерські відносини з брендами.

За даними OnBuy, віртуальний інфлюенсер Ліл Мікела має 2,8 мільйона передплатників в соціальних мережах, за рекламний пост вона “отримує” близько 8500 доларів. Вона займалася просуванням Calvin Klein, Prada і інших модних брендів. OnBuy оцінює, що в цьому році Ліл Мікела запрацює для своїх творців близько 11,7 мільйона доларів. А ще Ліл Мікела недавно представила музичне відео на онлайн-фестивалі Lollapalooza.

Пандемія може висунути на перший план таких як Ліл Мікела, і реальним рушійним фактором для цієї тенденції є покоління Z (люди народжені з 1997 по 2010 рр.). Очікується, що до кінця цього року ця когорта складе більше 2,56 мільярда чоловік. За даними McKinsey & Co., тільки в США купівельна спроможність мілленіалів і покоління Z становить близько 350 мільярдів доларів.

Хоча багато віртуальні інфлюенсери зовні схожі на людей, такі компанії, як Superplastic, роблять ставку на більш фантастичні твори, такі як Янки і Гуггімон, у яких 2,3 мільйона передплатників в Instagram. Янкі – знаменитий каскадер, схожий на високого кота, схрещеного з ведмедем, а Гуггімон – на високого кролика з акулячими зубами. В одному рекламному пості обидва персонажі стоять перед фасадом магазину Prada, який вони тільки що зруйнували на своїй машині DeLorean. Обидва одягнені в наряди від модного будинку.

“Оскільки вони живуть як у фізичному, так і в цифровому світі, їх виселення дійсно не має меж. Гуггімон може тусуватися з The Chainsmokers і Ріко Насті, а на наступний день вести свій DeLorean через вітрину міні-маркету. Всі наші персонажі носять справжні бренди , їдять справжню їжу і водять справжні машини. Так що це суміш реальності і гіперреальності “, – сказав засновник Superplastic Пол Будниць.

Це поєднання створює величезний потенціал для залучення уваги і заробляння грошей. Існує нескінченний потенціал для більшої кількості контенту, а творчі можливості обмежуються тільки тим, що може робити комп’ютер.