Президент України Володимир Зеленський заявив, що у порядку денному можливої зустрічі з Путіним може бути безліч питань, проте найголовніше - закінцення війни на Донбасі.

Про це йдеться в інтерв’ю президента журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

У Зеленського запитали, чи є у нього переживання стосовно того, що Путін з Байденом можуть домовитися про Україну без самої України?

На це президент відповів: “Не вирішуйте за Україну без України”.

Проте він зазначив, що говорити про Україну Путін та Байден все одно будуть: “Ми чітко розуміємо, що домовленості про Україну без України між РФ та США не буде”.

“Ми всі нещодавно чули, що каже президент РФ. Якщо можна, то перейду на російську.

“Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (порядок денний. – ред.). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее”. Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит. Все четко понимают – есть война, она на Донбассе. Все понимают, кто оккупировал Крым, все понимают, кто помогает сепаратистам”.

За словами Зеленського, які ще можуть бути питання адженди, якщо “люди хочуть закінчити війну”.

“У російської сторони може бути мільйон різних питань щодо двосторонніх відносин. Та й у нас може бути мільйон питань. Але коли люди хочуть закінчити війну, нормалізувати відносини, вони кажуть: так Бог з нею, з тією аджендою, давай зустрінемося, давай, поїхали”, – сказав президент.

Зеленський висловив впевненість, що все таки зустріч з Путіним відбудеться.

Як відомо, 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував лідеру РФ Володимиру Путіну зустрітися “у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна”.

У відповідь на це Путін заявив, що готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в Москві “в будь-який зручний час”, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини.

Згодом стало відомо, що Володимир Зеленський доручив очільнику ОПУ Андрієві Єрмаку організувати його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.