У листопаді середня температура повітря в Україні складе 1-8° тепла.

Відповідний прогноз опублікував Український гідрометцентр.

“Середня місячна температура передбачається 1-8° тепла (в горах 0-3° тепла), що у західних областях близько до середніх багаторічних значень, на решті території – на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень”, – сказано в повідомленні.

Місячна кількість опадів очікується в східних і Сумській областях на рівні трохи менше норми – 28-32 мм.

На решті території України кількість опадів очікується в межах середніх багаторічних значень – 37-65 мм, в горах до 110 мм.

Синоптики відзначають, що в листопаді абсолютний максимум температури повітря раніше становив 16-24° тепла, в Чернівецькій, центральних, південних областях і в тимчасово окупованому Криму місцями 25-29°.

Водночас абсолютний мінімум температури становив 15-24° морозу, в північних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями 25-31°, на півдні Криму та Одеської області 8-13° морозу.

“У листопаді у більшості областей здійснюється перехід середньої добової температури повітря через +5° у бік зниження, місцями на півдні Одещини та Криму – у грудні, у гірських районах, на сході та північному сході країни – наприкінці жовтня”, – зазначається в повідомленні.