Про це повідомляє японська державно-громадська центральна телерадіокомпанія NHK.
Мотегі зазначив, що майже 80 країн запросили безкоштовні постачання ліків “Авіган”, розроблених японською компанією.
За його словами, перші партії будуть доставлені в 43 країни через організацію ООН.
Глава МЗС також додав, що для боротьби з пандемією потрібна розробка ефективних засобів в короткостроковій перспективі. Він сказав, що є надія, що “Авіган” буде ефективний на ранній стадії лікування коронавірусу.
- Раніше повідомлялося, що уряд Японії безкоштовно передасть Україні партію противірусного препарату “Фавіпіравір”.