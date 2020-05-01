Міністр закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі повідомив, що після вихідних країна почне безкоштовне постачання до 43 країн медичного препарату, який розглядається як потенційний засіб для лікування коронавірусу.

Про це повідомляє японська державно-громадська центральна телерадіокомпанія NHK.

Мотегі зазначив, що майже 80 країн запросили безкоштовні постачання ліків “Авіган”, розроблених японською компанією.

За його словами, перші партії будуть доставлені в 43 країни через організацію ООН.

Глава МЗС також додав, що для боротьби з пандемією потрібна розробка ефективних засобів в короткостроковій перспективі. Він сказав, що є надія, що “Авіган” буде ефективний на ранній стадії лікування коронавірусу.