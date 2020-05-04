Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив в понеділок, що вирішив продовжити надзвичайний стан країни до 31 травня.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Абе розгляне можливість скасування надзвичайного стану, не чекаючи 31 травня, якщо експерти вирішать, що це можливо на основі детального аналізу, як поширюється інфекція.

Він сказав, що в Японії не спостерігається різке зростання числа інфекцій, як в деяких країнах за кордоном, але число нових випадків зараження падає повільно, і в деяких регіонах медична система зіткнулася з проблемами.

“Виходячи з цього, я продовжу надзвичайний стан, який був оголошений 7 квітня до 31 травня”, – сказав Абе.

За словами Абе, для 13 префектур, включаючи Токіо та Осака, які постраждали найбільше, заходи, які забезпечують зниження 80% контактів між людьми збережеться.