Прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо оголосив про скасування надзвичайного стану, який був введений через пандемію коронавірусу, в 39 з 47 префектур країни.

Про це пише Reuters.

При цьому, у 8 інших префектурах, серед яких Токіо, надзвичайний стан залишили.

“Контролюючи поширення вірусу в максимально можливій мірі, діючи виходячи з того, що вірус навколо нас, ми відновимо звичайну роботу і повсякденне життя”, – сказав Сіндзо.

Японія оголосила надзвичайний стан в країні місяць тому, закликаючи громадян скоротити контакти між людьми на 80 %, щоб уповільнити поширення вірусу та послабити тиск на медичну систему.

Економісти кажуть, що нормалізація буде поступовою, так як уряд уважно стежить за можливістю виникнення другої хвилі інфекцій, як це було в Південній Кореї та Китаї.