Про це пише Reuters.
При цьому, у 8 інших префектурах, серед яких Токіо, надзвичайний стан залишили.
“Контролюючи поширення вірусу в максимально можливій мірі, діючи виходячи з того, що вірус навколо нас, ми відновимо звичайну роботу і повсякденне життя”, – сказав Сіндзо.
Японія оголосила надзвичайний стан в країні місяць тому, закликаючи громадян скоротити контакти між людьми на 80 %, щоб уповільнити поширення вірусу та послабити тиск на медичну систему.
Економісти кажуть, що нормалізація буде поступовою, так як уряд уважно стежить за можливістю виникнення другої хвилі інфекцій, як це було в Південній Кореї та Китаї.
- 4 травня повідомлялось, що прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що вирішив продовжити надзвичайний стан країни до 31 травня.