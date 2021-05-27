Про це повідомляє японська компанія суспільного телерадіомовлення NHK.

Хакери отримали доступ до комп’ютерної програми ProjectWEB компанії Fujitsu, яка широко використовується державними установами та бізнесом, в аеропорту Наріта (на схід від Токіо).

Їм вдалося викрасти дані про контроль за повітряним сполученням. Центр національної кібербезпеки в секретаріаті кабінету міністрів попередив установи, що користуються програмою, про злам.

За інформацією міністерства загальнонаціональних земель, інфраструктури і транспорту Японії, стався витік щонайменше 76 тисяч адрес електронної пошти його співробітників і ділових партнерів, а також внутрішніх листувань та інформації про налаштування мережі.

Центр кібербезпеки сповістив про викрадення даних з кількох офісів.

Компанія Fujitsu призупинила надання послуг для розслідування масштабів кібератаки.