Про це повідомляє японська компанія суспільного телерадіомовлення NHK.
Хакери отримали доступ до комп’ютерної програми ProjectWEB компанії Fujitsu, яка широко використовується державними установами та бізнесом, в аеропорту Наріта (на схід від Токіо).
Їм вдалося викрасти дані про контроль за повітряним сполученням. Центр національної кібербезпеки в секретаріаті кабінету міністрів попередив установи, що користуються програмою, про злам.
За інформацією міністерства загальнонаціональних земель, інфраструктури і транспорту Японії, стався витік щонайменше 76 тисяч адрес електронної пошти його співробітників і ділових партнерів, а також внутрішніх листувань та інформації про налаштування мережі.
Центр кібербезпеки сповістив про викрадення даних з кількох офісів.
Компанія Fujitsu призупинила надання послуг для розслідування масштабів кібератаки.
- На початку травня американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором одного з найбільших у США трубопроводів, стала жертвою хакерської атаки.
- Президент США Джо Байден повідомляв, що Colonial Pipeline атакували хакери, котрі живуть у Росії.