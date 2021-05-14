Вашингтон має вагомі причини вважати, що за кібератакою на енергетичну компанію Colonial Pipeline, яка є оператором одного з найбільших у США трубопроводів, стоять хакери, котрі проживають у Росії.

Про це заявив на брифінгу президент США Джо Байден. Текст виступу оприлюднила пресслужба Білого дому. Крім того, про деталі повідомляє видання The Hill.

Він уточнив, що наразі офіційний Вашингтон не вважає, що за атакою стоїть російський уряд.

“Щодо людей, які здійснили цю атаку. ФБР опублікувало подробиці атаки, тож це може убезпечити інших від того, щоб стати новими жертвами, як Colonial Pipeline. Ми не думаємо, я наголошую, що російський уряд був причетний до цієї атаки. Але ми маємо вагомі підстави вважати, що злочинці, які здійснили атаку, живуть у Росії”, – наголосив Байден.

Він уточнив, що Вашингтон перебуває на зв’язку із Москвою щодо того, аби “відповідальні країни здійснили рішучі кроки проти цих хакерських мереж, які вимагають викуп”.

За словами Байдена, американське міністерство юстиції створило нову робочу групу, яка займатиметься переслідуванням хакерів-вимагачів “за всією суворістю закону”.

На пряме запитання про те, чи впевнений він, що лідер Росії Володимир Путін не причетний до кібератаки на трубопровід, Байден зазначив наступне:

“Я впевнений, що я точно прочитав звіт ФБР, і вони кажуть, що він не причетний, уряд РФ не причетний”.

Байден додав, що, ймовірно, в якийсь момент обговорить цей напад із Путіним.

За словами американського лідера, компанія Colonial Pipeline, що постачає майже половину від усього бензину на Східне узбережжя США, відновила діяльність. Упродовж найближчих днів постачання палива трубопроводом повинно повернутися до звичайних обсягів.

Адміністрація США, своєю чергою, пом’якшує правила щодо транспортування та постачання палива, щоб допомогти уникнути перебоїв у роботі заправок.

Байден закликав автовласників не панікувати й не скуповувати бензин. Крім того, він попередив заправки, щоб вони не намагались нажитися на цій ситуації.

“Ніхто не має отримувати від цієї ситуації фінансову вигоду, це те, чого хочуть хакери”, – наголосив президент США.