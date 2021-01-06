Дослідники з університетів міст Тохоку й Осака створили новий каталізатор для перероблювання пластику на корисні продукти - наприклад, на паливо і віск.

Про це повідомили в університеті Осаки.

Команда виявила, що об’єднання рутенію і діоксиду церію працює найбільш ефективно, створюючи каталізатор, здатний переробляти поліолефінові пластмаси при температурі лише 200° C (392 °F).

“Наш підхід виявився більш ефективним, ніж каталізатори на металевій основі. Крім цього, поліетиленові пакети та пластикові відходи можуть бути перероблені на цінні хімічні речовини”, – говорять Масадзумі Тамура і Кейіті Томішіге, співавтори дослідження.

Вченим вдалося перетворити близько 92 відсотків пластикових відходів на корисні матеріали. 77% з них перетворилися на рідке паливо, а 15 – на віск.

Але це далеко не єдиний новий метод перероблювання пластику. Лише кілька тижнів тому команда з Каліфорнійського університету в Берклі повідомила про процес перетворення поліетилену на клей. Також інші вчені розробляють нові пластмаси з нуля задля подальшого легкого перероблювання.