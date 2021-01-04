Про це повідомляє CNN.
“Близько 70% морського сміття – це пластикові відходи”, – говорить полковник Маді Махапарта з регіонального військового командування Удаю.
За словами голови Управління по навколишньому середовищу Бадунга Ваяна Пуджі, пластиковий та іншої морської сміття змиває на пляж Кути щороку в сезон дощів.
Забруднення пластиком – серйозна проблема в Індонезії. У листопаді 2018 року поблизу острова Капота в національному парку Вакатобі, недалеко від Сулавесі, був виявлений мертвий кит з шістьма кілограмами пластикових відходів в шлунку.
У квітні уряд Індонезії запустило план зі значного скорочення кількості пластикових відходів в країні. Також планується скоротити кількість пластикових відходів в океані до 2025 року і позбутися від забруднення пластиком до 2040 року.
- Раніше повідомлялося, що на Шрі-Ланці влада вирішила заборонити імпорт більшості пластикових виробів, щоб захистити диких слонів й оленів, які гинуть, поїдаючи відходи.