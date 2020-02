Про це повідомляє The Verge.

Місією займеться космічне агентство JAXA. Щоб здійснити операцію, інженери JAXA планують доправити зонд для вивчення супутників Марса – Деймоса і Фобоса.

Місію вже затвердили на рівні уряду Японії. Незабаром вчені почнуть працювати над апаратним і програмним забезпеченням місії.

Our MMX mission officially proceeds to the development phase today ! Please keep checking our twitter and website as we continue to develop the spacecraft

— Martian Moons @JAXA (@mmx_jaxa_en) February 19, 2020