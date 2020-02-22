Вчені з Японії вперше в історії космічних досліджень привезуть на Землю зразки грунту з супутників Марса.

Про це повідомляє The Verge.

Місією займеться космічне агентство JAXA. Щоб здійснити операцію, інженери JAXA планують доправити зонд для вивчення супутників Марса – Деймоса і Фобоса.

Місію вже затвердили на рівні уряду Японії. Незабаром вчені почнуть працювати над апаратним і програмним забезпеченням місії.

Our MMX mission officially proceeds to the development phase today ! Please keep checking our twitter and website as we continue to develop the spacecraft — Martian Moons @JAXA (@mmx_jaxa_en) February 19, 2020

Проект з дослідження Марса (MMX) офіційно запланований на 2024 рік.

На Марсі космічний об’єкт буде в 2025 році.

Протягом наступних трьох років він проведе зйомку обох супутників Марса, Фобоса і Деймоса, створивши докладні карти їх поверхонь. Протягом цього часу MMX також приземлиться на Фобосі й візьме зразок, викопавши принаймні два сантиметри поверхні. Команда також планує включити ровер, який буде стрибати на поверхні, аналогічний тому, який був випущений в 2018 році. Космічний корабель буде оснащений 11 приладами, які проводять детальні вимірювання протягом всієї місії. Якщо все піде добре, до 2029 року місія повернеться на Землю зі зразком з Фобоса.

НАСА надасть два інструменти для місії MMX: один буде аналізувати елементи на поверхні супутника, а другий – це “пневматичний пристрій для відбору проб”.