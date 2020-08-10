Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він пояснив, що давно отримав цю пропозицію, але довго вагався, а зважився тільки після сьогоднішньої сесії облради, на якій депутати відмовилися скасувати рішення про його звільнення з посади директора Художнього музею.

“Останньою краплею стало сьогоднішнє засідання, голосування та недбало кинута фраза такого собі пана від ОПЗЖ, який вальяжно розкинувся в депутатському кріслі, великого любителя Маркеса і Борхеса, який прийняв це рішення, не чекаючи моєї згоди. Ця людина три роки ллє на мене потоки брехні, наклепів і бруду. Він демонізував мою фігуру і всіляко намагається задушити і розвалити наш музей, що став символом прориву в музейну справу України. Всупереч висловленої на мітингах волі одеситів, всеукраїнської підтримки професійного співтовариства, позиції міністра культури і президента країни. У сесійній залі три роки звучить його монолог, на який я не в змозі відповісти і протиставити реальні факти його брехні і брудних домислів. Ок. Облрада так облрада”, – написав Ройтбурд.

Він запевняє, що його не цікавить політична кар’єра – він йде, щоб захищати музей і інтереси культури.

“Я йду захищати інтереси культури, захищати майбутнє свого міста. Я не член партії “Європейська солідарність”, але я вдячний їй за те, що вона надала мені шанс відстоювати мою позицію не під стінами ОДА, а в сесійній залі”, – підкреслив Ройтбурд.