Незважаючи на юний вік, вона вже встигла підняти кліматичні протести по всьому світу, отримати нагороду Amnesty International, виступити в ООН, зустрітися з багатьма світовими лідерами і просто відомими людьми, а також стати людиною року за версією журналу Time.

#Букви розповідають, чому школярка зі Швеції отримала таку популярність у всьому світі.

Факти з біографії

Грета народилася 3 січня 2003 року в Стокгольмі. Її мати Малена Ернман – шведська оперна співачка, батько – актор Сванте Тунберг.

За словами самої дівчинки, вперше вона почула про зміну клімату в 8 років, але не могла зрозуміти, чому ніхто не намагається щось із цим зробити.

У віці 11 років Тунберг впала в депресію, перестала їсти і розмовляти. У неї був виявлений синдром Аспергера (м’яка форма розладу аутистичного спектру), обсесивно-компульсивний розлад (у хворого мимоволі з’являються нав’язливі або лякаючі думки) і селективний мутизм (нездатність розмовляти в особливих соціальних ситуаціях, коли від індивіда очікується, що він повинен розмовляти). На думку Грети, селективний мутизм для неї означає, що вона висловлюється, тільки “коли вважає, що це вкрай необхідно”.

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У травні 2018 року Тунберг стала одним із переможців на конкурсі статей про клімат, організованому шведською газетою Svenska Dagbladet. Газета оприлюднила її статтю, після чого з дівчинкою зв’язався представник екологічної організації Fossilfritt Dalsland. Тунберг взяла участь у декількох їхніх зустрічах, і на одній із них була висловлена ідея, що школярі могли б почати страйк проти зміни клімату.

Згодом Грета вперше вийшла з одиночним пікетом до будівлі парламенту і відмовилася ходити до школи, поки політики не почнуть дотримуватися умов Паризької угоди по клімату. Її акція надихнула підлітків по всьому світу на боротьбу з екологічними проблемами.

Кліматичний протест

Про Грету Тунберг всерйоз заговорили в 2019 році, коли Європу захопив підлітковий рух Fridays for Future. Тисячі школярів підхопили ідею Тунберг із прогулювання школи по п’ятницях на знак протесту проти слабкої боротьби з кліматичними змінами з боку європейських політиків.

“Шведській дівчинці за кілька років вдалося те, що не вдавалося жодному світовому лідеру. Завдяки їй еко-повістка, що була все-таки глибоко маргінальною навіть при всіх політичних зусиллях останнього часу, раптом стала мейнстрімом… Грета Тунберг стала голосом свого покоління. Так, на таке здатна далеко не кожна дівчинка, але зрештою у кожного покоління повинен бути свій голос”, – писала в статті для #Букв психолог Світлана Чуніхіна.

У грудні 2018-го і в травні 2019 років Грета зустрілася з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, який схвалив страйки.

У січні 2019 року Тунберг відвідала Давоський форум, куди вона доїхала на поїзді, оскільки польоти на літаках залишають занадто великий вуглецевий слід. Вона закликала політиків і бізнесменів до рішучих дій.

Одним із найбільш пам’ятних був емоційний виступ Тунберг на саміті ООН у США. Варто зазначити, що підліток перетнула Атлантичний океан на яхті, щоб дістатися до Нью-Йорка і взяти участь у саміті ООН зі зміни клімату.

“Мій меседж вам – ми за вами будемо стежити! Це все неправильно. Я взагалі не повинна тут бути. Я повинна бути в школі по той бік океану. Ви покладаєте надію на нас, молоде покоління. Як ви смієте! Розкидаючи порожніми словами, ви вкрали мої мрії, моє дитинство. Мені ще пощастило. Люди страждають, люди вмирають. Руйнуються цілі екосистеми, ми стоїмо на початку масового вимирання. І все, про що ви можете говорити, – це гроші, і годуєте нас казками про безперервний економічний розвиток. Як ви смієте?” – заявила Тунберг.

Варто відзначити, що активістку та її рух Fridays for Future удостоїли найвищої нагороди правозахисної організації Amnesty International – звання “Посла совісті”.

За останній рік Грета Тунберг зустрілася з багатьма відомими людьми. Наприклад, голлівудський актор і політик Арнольд Шварценеггер покатався з нею на велосипедах, а також позичив свій електромобіль для поїздки екоактивістки в Канаду.

У свою чергу американський актор і продюсер Леонардо Ді Капріо після зустрічі з Тунберг назвав її “лідером нашого часу”.

На честь кліматичної активісти навіть був названий новий вид жуків. А дизайнер із США Тал Шуб створив шрифт, що імітує почерк Грети Тунберг.

Дівчинка стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру, на яку претендували представники понад 50 країн світу.

Крім того, Грета Тунберг визнана людиною року за версією журналу Time.

Хейтери і тролінг

Варто зазначити, що не всі сприйняли ідеї шведської активістки.

Наприклад, після виступу Тунберг в ООН її потролив американський президент Дональд Трамп. “Здається, вона дуже щаслива молода дівчина, яка з нетерпінням чекає світлого і прекрасного майбутнього. Так приємно бачити!”, – з сарказмом прокоментував Трамп відеозапис виступу дівчинки.

У свою чергу американський сатирик Марк Хамфріс створив “лінію для порятунку” дорослих, яких обурює діяльність Грети Тунберг.

Об’єктом для хейтерів став зовнішній вигляд підлітка. Наприклад, американський консервативний політичний коментатор, автор, режисер і теоретик конспірації, який часто описується ЗМІ як провокатор, Дінеш Д’Суза назвав Тунберг нацистом за те, що вона заплітає своє волосся в кіски. Подібні негативні пости в Мережі залишали й інші особи.

Сама Грета Тунберг гідно відповіла на тролінг на свою адресу.

“Як ви, можливо, помітили, ненависники, як завжди, активні – обговорюють мене, мою зовнішність, мій одяг, мою поведінку і мої особливості. Вони придумують всіляку брехню і теорію змови. Здається, що вони переходять усі можливі межі, щоб відвернути увагу, оскільки вони так відчайдушно намагаються не говорити про клімат і екологічну кризу. Бути іншим – це не хвороба, а наука – це не думки, а факти. Я, чесно кажучи, не розумію, чому дорослі вважають за краще витрачати свій час на глузування і погрози підліткам і дітям за пропаганду науки, коли замість цього вони можуть зробити щось хороше. Я вважаю, що вони повинні просто відчувати загрозу, що виходить від нас”, – зазначила Грета, наголосивши, що світ прокидається.