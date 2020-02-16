Про це повідомляє “Детектор медіа”.

“Після роботи в медіа це гідний виклик та високий рівень необхідного стресу. Для мене велика вдача та відповідальність бути частиною команди, яка працює заради позитивних змін в країні. Як ми казали на Плюсах: “Нашу роботу бачать усі”, – прокоментувала вона.

Світлана Павелецька працювала в “1+1 медіа” з 2011 по 2020 рік. З грудня 2011 року вона очолювала піар-департамент “1 + 1”. У серпні 2018 року вона очолила департамент маркетингових комунікацій “1+1”. Через рік Світлана Павелецька стала членом правління “1+1 медіа”. 17 січня 2020 року вирішила покинути медіагрупу.

До роботи в “1+1 медіа” Світлана Павелецька відповідала за корпоративні комунікації активів, що входять в службу продажів компанії “Метінвест”. А до цього очолювала піар-агентство Pillar Hill & Knowlton.

А ще Світлана Павелецька разом з гендиректором “1+1 медіа” Олександром Ткаченком і гендиректором УНІАН Артемом Ковальовим стала співзасновником книжкового видавництва “Книголав”.