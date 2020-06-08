Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який хоче скасування санкцій проти Росії, знову обраний головою ради директорів "Роснефти".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Головою ради директорів ПАТ” НК “Роснефть” обрано Герхарда Шредера, сформований склад і обрано голів комітетів ради директорів”, – йдеться в повідомленні.

Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік, на цій посаді його змінила Ангела Меркель.

У вересні 2017 року на запрошення глави компанії Ігоря Сечіна Шредер очолив раду директорів “Роснефти”, тоді глава компанії Ігор Сечін називав його “самим лояльним” до Росії німецьким лідером, пише росссійской інформагентство РБК.

Влітку 2018 року Шредера переобрали главою ради директорів компанії. Він також є головою ради директорів компанії Nord Stream 2 AG (оператор газопроводу “Північний потік – 2”).

Шредер регулярно виступає за зняття санкцій з Росії. У травні 2020 року Шредер заявив про необхідність переглянути санкційну політику через пандемію коронавірусу.

Раніше Шредер в подкасті, перший випуск якого був опублікований 26 травня 2020 року, назвав українського посла в Німеччині Андрія Мельника “карликом з України”. Таким чином Шредер відреагував на критику з боку Мельника через заяви про санкції і Крим. Мельник запропонував парі Шредеру, згідно з яким дипломат наполягає, що Крим повернеться до складу України, а німецький політик стверджує зворотне.

У 2019 Шредер назвав законною з юридичної точки окупацію Криму Росією. Він зазначив, що її схвалило населення, тому про будь-які “агресивні дії” мова не йде. За словами Шредера, Крим є “старою російською територією”.