Про це Кравцов повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Якщо говорити моєю улюбленою юридичною мовою: вчора було прийнято рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу відразу”, – написав він.
Звільнений топ-менеджер сказав, що “був готовий продовжити роботу в транспортному секторі без грошових виплат за контрактом”.
Він вважає, що залишає компанію в той час, коли вона переживає “одні з кращих часів практично за всіма показниками”.
“Майже всі KPI виконані (достроково і прогнозовано), в 2019-му було кілька історичних рекордів: фінансових і в перевезеннях, реалізовані масштабні інфраструктурні проекти, ну і майбутнє IPO як лакмусовий папір успішних реформ. Таким чином, формальних підстав для звільнення у членів наглядової ради не знайшлося”, – зазначив Кравцов.
Нагадаємо, що голова правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов подав у відставку наприкінці грудня 2019 року. Чиновник повідомляв, що розгляд його звернення про припинення контракту має відбутися на початку 2020 року на засіданні наглядової ради “УЗ”.
Главою “Укрзалізниці” Кравцов став у січні 2019 року. До цього він виконував обов’язки глави компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Бальчуна в серпні 2017 року.
Голова правління “Укрзалізниці” звільняється на підставі подання наглядової ради.
Термін повноважень голови правління “УЗ” становить три роки.
- 15 листопада минулого року прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабмін має намір найближчим часом прийняти рішення про зміну керівництва “Укрзалізниці” через скарги працівників. Згодом керівник “УЗ” Євген Кравцов звернувся до наглядової ради компанії для розгляду питання про його звільнення.
- Раніше Кабінет Міністрів України повернув АТ “Укрзалізниця” до сфери управління Міністерства інфраструктури. Передбачалося, що компанія буде розділена на трьох операторів: оператора інфраструктури, вантажного перевізника і пасажирського перевізника. Сама компанія стане публічною (IPO).