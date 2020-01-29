Про це Кравцов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Якщо говорити моєю улюбленою юридичною мовою: вчора було прийнято рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу відразу”, – написав він.

Звільнений топ-менеджер сказав, що “був готовий продовжити роботу в транспортному секторі без грошових виплат за контрактом”.

Він вважає, що залишає компанію в той час, коли вона переживає “одні з кращих часів практично за всіма показниками”.

“Майже всі KPI виконані (достроково і прогнозовано), в 2019-му було кілька історичних рекордів: фінансових і в перевезеннях, реалізовані масштабні інфраструктурні проекти, ну і майбутнє IPO як лакмусовий папір успішних реформ. Таким чином, формальних підстав для звільнення у членів наглядової ради не знайшлося”, – зазначив Кравцов.

Нагадаємо, що голова правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов подав у відставку наприкінці грудня 2019 року. Чиновник повідомляв, що розгляд його звернення про припинення контракту має відбутися на початку 2020 року на засіданні наглядової ради “УЗ”.

Главою “Укрзалізниці” Кравцов став у січні 2019 року. До цього він виконував обов’язки глави компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Бальчуна в серпні 2017 року.

Голова правління “Укрзалізниці” звільняється на підставі подання наглядової ради.

Термін повноважень голови правління “УЗ” становить три роки.