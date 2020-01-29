Звільнена заступниця головного редактора журналу Cosmopolitan Євгенія Пліхіна після скандалу і цькування в соцмережах знову повернулася до Facebook і пише нові пости.

Про це пишуть #Букви.

“Мені подвійно важко і соромно від того, що мій текст зробив людям боляче … У моїх текстах є сарказм і сатира, але ніколи не було наруги, знецінення або знущань. Я сміюся виключно над собою, не компрометуючи інших людей, і тим більше не насміхались над чужим горем. Тому я ще раз приношу свої вибачення тим людям, яких образив мій текст”, – такими словами Пліхіна розпочала новий пост.

При цьому колишня співробітниця “Cosmopolitan Україна” заявила, що влаштоване їй цькування було надмірним: “… але я також не вважаю цькування, яку мені влаштували, адекватної критикою або логічною реакцією на текст”.

“Тисячі людей цілеспрямовано погрожували мені фізичною розправою, грубо ображали, переслідували моїх батьків, хамили колегам, принижували друзів, оголошували грошову винагороду за насильство і звільнили мене всім Фейсбуком. Cosmopolitan взагалі презентували як розсадник сепаратизму. Зрикошетило на все моє оточення”.

Свою публікацію вона підписала – “Ваша (скандал) Пліхіна”.

У коментарях дівчину стали відразу підтримувати і підбадьорювати:

Нагадаємо, що на початку грудня 2019 року навколо Євгенії Пліхіної розгорівся скандал через її публікацію в соцмережі. Дівчина в уїдливій формі висловилася про похорон полковника Служби безпеки України (СБУ), який 1 грудня підірвався на міні в зоні операції Об’єднаних сил.

“А що, людей ще прийнято ховати? Сьогодні мчала на роботу в навушниках, і бачу, натовп людей на перекритій дорозі стоїть. Ну, думаю, фестивальчик якийсь, центр міста як ніяк, тут вічно якась вечірка. Приглушила музику, дивлюся, обличчя у всіх не танцювальні і не стрітфудні. Похмурі і чорні. Прислухалася – марш похоронний. Виявилося в СБУ в померла якась, швидше за все, не остання людина”.

Незабаром Пліхіна видалила свої публікації, а в коментарях почала виправдовуватися: