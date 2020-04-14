ВООЗ повідомив, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавируса.

Про це пише американська медіакомпанія Bloomberg.

Відзначається, що сьогодні в усьому світі розробляється 70 вакцин проти коронавірусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, три вакцини вже знаходяться на етапі випробування на людях.

Зокрема, одна з вакцин, яка є експериментальною розроблена в Гонконзі в лабораторії CanSino Biologics Inc. і Пекінським інститутом біотехнології.

Ще дві тестових вакцини, які вже випробовуються на людях, розроблені американськими фармацевтами Moderna Inc окремо. і Inovio Pharmaceuticals Inc., згідно з документом ВООЗ.