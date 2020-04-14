Про це пише американська медіакомпанія Bloomberg.
Відзначається, що сьогодні в усьому світі розробляється 70 вакцин проти коронавірусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, три вакцини вже знаходяться на етапі випробування на людях.
Зокрема, одна з вакцин, яка є експериментальною розроблена в Гонконзі в лабораторії CanSino Biologics Inc. і Пекінським інститутом біотехнології.
Ще дві тестових вакцини, які вже випробовуються на людях, розроблені американськими фармацевтами Moderna Inc окремо. і Inovio Pharmaceuticals Inc., згідно з документом ВООЗ.
- Раніше повідомлялось, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий задіяти весь свій резервний фонд заради допомоги країнам через пандемію коронавірусу.