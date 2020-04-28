Епідемія коронавірусу COVID-19 на території України повинна завершитися до 8 червня 2020 року.

Відповідний прогноз опублікувала група вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab.

На сайті представлено прогнози щодо завершення епідемії в різних країнах світу. Для кожної країни вказано три дати: момент, коли буде 97% видужалих, момент, коли буде 99% видужалих, а також момент, коли завершиться епідемія.

Всі прогнози грунтуються на даних за новими випадками коронавіруса. Представлені криві були побудовані по так званій SIR-моделі. Ця модель враховує дані про інфікованих, видужали в певний момент часу, а також інтенсивність контактів між людьми.

Згідно з прогнозом вчених, в Україні різке зниження захворюваності очікується з 18 травня. В цей день буде фіксуватися 97% видужали. 99% видужали буде 27 травня.

Повне завершення епідемії прогнозується на 8 червня.

При цьому, графіки на сайті не статичні. Залежно від нових даних, які представляють органи охорони здоров’я світу, криві також можуть змінюватися в ту або іншу сторону.

Всього на сайті є прогнози для 87 країн.