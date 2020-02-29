Про це вона сказала в інтерв’ю для Youtube-програми Маші Єфросиніної “Іспит”.
За її словами, ідея псевдоніму прийшла, коли співачка створювала чергову сторінку в соціальній мережі ВКонтакте.
Вона зазначила, що її прізвище все життя перекручували, тому довелося включити фантазію.
“Тоді була Яся Шемаєва, була Яся Кокачупс-Шемаєва, я була Бріджит Мітчел, все підряд. У підсумку вирішила. Що буду “Jerry Mouse”, а коли стукнуло 16, вирішила, що для такої жінки, вже в розквіті сил, називатися “Jerry Mouse” – несолідно. Я пішла на сайт з американськими прізвищами …. Jerry Heil – звучить”, – розповіла співачка.
- Учасниця Національного відбору на “Євробачення 2020” Jerry Heil (Яна Шемаєва), яка виступала з піснею “Vegan”, розповіла, як себе почуває після поразки на конкурсі.