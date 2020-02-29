Учасниця Національного відбору на "Євробачення 2020" Jerry Heil (Яна Шемаєва) вперше розповіла про своє особисте життя і зізналася, що у неї ніколи не було сексу.

Про це вона сказала в інтерв’ю для Youtube-програми Маші Єфросиніної “Іспит”.

Яна розповіла, що ще з юності в День закоханих вона ніколи не відчувала себе потрібною, тому що їй ніхто не дарував валентинок. Тому, за словами співачки, вона до цих пір не вміє приймати увагу чоловіків.

Вона також зазначила, що ніколи не закохувалася по-справжньому. Яна додала, що у неї були стосунки, але вона їх переривала, бо не хотіла обманювати хлопців. Зараз вона намагається побороти особисті “зажими”, працюючи з психологом.

Крім того, за її словами, у її батьків також складні відносини: мама не вміє приймати від батька слова любові, вона реагує на них жартома.

“У мами з татом складні відносини. І вона теж не вміє приймати від нього увагу. Я спостерігаю зараз: він їй каже “Я тебе люблю”, а у мами реакція “Та йди ти”, навіть якщо жартівливо. У мене не склалася модель того, що таке гарні відносини, як це дарувати людям любов. Я ось тільки зараз вчуся і моментами це реально буває складно. Коли тобі просто роблять маленький жест, а ти не знаєш, як прийняти, це так тупо. Я зараз плакати буду. Я якась як поламана, що зі мною не так”, – пояснила співачка.

Вона також зізналася, що у неї ще не було сексу, тому що її лякає фізична близькість.

“Мені дуже хочеться комусь подарувати тепло. Водночас, коли я відчуваю до себе симпатію, я починаю віддалятися, навіть якщо ця людина мені подобалася. Нормальна людина, як би відреагувала? Спрацювало! А у мене як? Все ти мені не подобаєшся… Якраз на цьому моменті, коли я розуміла, що зараз це станеться, я лякалася … і ще просто не було відчуття, що це саме та людина, з якою би хотілося … У мене завжди було відчуття, нібито, якщо ти не відчуваєш з людиною майбутнє, то який сенс?” – розповіла Яна.

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(На відео з 59:30)