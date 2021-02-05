Про це повідомила пресслужба компанії.
“Компанія Johnson & Johnson оголошує, що Janssen Biotech Inc. подала заявку в Управління по санітарному нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) з проханням надати дозвіл на екстрене використання (EUA) своєї однодозової вакцини Janssen COVID-19”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вакцина відповідає всім вимогам безпеки. Дози будуть готові до відправки, як тільки компанія отримає дозвіл на використання препарату.
У першій половині 2021 року Johnson & Johnson може поставити 100 млн доз своєї вакцини Сполученим Штатам.
У компанії також додали, що працюють з іншими органами охорони здоров’я по всьому світу, щоб зробити досліджувану вакцину доступною для громадськості якомога швидше. Найближчим часом Johnson & Johnson планує подати аналогічну заявку на застосування свого препарату на території Європейського Союзу, в Європейське агентство з лікарських засобів.
- Раніше американська компанія Johnson&Johnson завершила третю, фінальну стадію клінічних випробувань своєї вакцини проти коронавірусу. Це векторна вакцина на основі аденовірусу, яка відрізняється від конкурентів передусім тим, що одному пацієнтові потрібна одна доза, а не дві.