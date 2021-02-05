Компанія Johnson & Johnson подала заявку на дозвіл на екстрене використання своєї вакцини проти коронавірусу в США.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Компанія Johnson & Johnson оголошує, що Janssen Biotech Inc. подала заявку в Управління по санітарному нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) з проханням надати дозвіл на екстрене використання (EUA) своєї однодозової вакцини Janssen COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вакцина відповідає всім вимогам безпеки. Дози будуть готові до відправки, як тільки компанія отримає дозвіл на використання препарату.

У першій половині 2021 року Johnson & Johnson може поставити 100 млн доз своєї вакцини Сполученим Штатам.

У компанії також додали, що працюють з іншими органами охорони здоров’я по всьому світу, щоб зробити досліджувану вакцину доступною для громадськості якомога швидше. Найближчим часом Johnson & Johnson планує подати аналогічну заявку на застосування свого препарату на території Європейського Союзу, в Європейське агентство з лікарських засобів.