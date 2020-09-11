Про це повідомила речниця Тимошенко Марина Сорока на своїй сторінці у Facebook.
“Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано”, – йдеться в повідомленні.
За словами Сороки, наразі Тимошенко почувається “значно краще”.
“Поки залишається запалення легень, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи”, – додала вона.
- Раніше повідомлялося, що лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко вийшла з критичного стану, який викликав COVID-19. Політик продовжує лікування.