До законопроекту про банківський закон внесли вже понад 16 тисяч правок.

Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк на сторінці у Facebook.

“За заявками трудящих, публікуємо рейтинг законотворців до закону. Там не все зведено, але тренд вже зрозумілий, буде приблизно 16335 правки”, – написав він.

Железняк опублікував перелік депутатів і кількість внесених кожним з них правок. Рекордну кількість правок подав виключений зі “Слуги народу” нардеп Антон Поляков – 6 033 правки.

Також ще шість нардепів подали тисячу правок кожен.

Раніше Железняк повідомив, що кількість правок до законопроєкту перевершила всі попередні “рекорди” Ради, зокрема, кількість правок, поданих до проєкту Конституції України (5,7 тисячі), проєкту Виборчого кодексу (4,4 тисячі) і законопроєкту про ринок землі ( 4018 поправок).