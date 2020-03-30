Парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, які заборонять повернення націоналізованих банків їх ексвласникам.

Про це повідомляє кореспондент #Букв. Сьогодні, 30 березня, на позачерговому засіданні парламент прийняв за основу законопроєкт про “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності”, відомий як “антиколомойский”. Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів. 17 нардепів проголосували проти, 31 — утрималися.

Що передбачає цей закон?

Законопроєктом пропонується врегулювати окремі питання з сфері банківської діяльності, а також удосконалити процес регулювання роботи банків. Для цього пропонується надати Національному банку необхідні інструменти впливу в цій сфері.

Також законопроєктом пропонується встановити особливості судового провадження, пов’язаного з оскарженням рішень НБУ про визнання окремих банків неплатоспроможними, відкликання ліцензій у таких банків та їх ліквідації.

Документ встановлює чіткі законодавчі приписи про неможливість зупинення/припинення таких процедур навіть в разі, якщо їх проведення було в судовому порядку визнано протиправним.

Такі норми закріплюють пункти статті 266, якою відповідно до законопроєкту буде доповнений Кодекс України про адміністративне судочинство.

Відповідно до пункту 9 цієї статті, визнання вже розпочатої ліквідації/націоналізації банку незаконною не повертає той правовий статус банку та його власників, який був до неї. Тобто унеможливлює відновлення прав власності колишніх власників банку за рішенням суду.