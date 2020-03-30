Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Сьогодні, 30 березня, на позачерговому засіданні парламент прийняв за основу законопроєкт про “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності”, відомий як “антиколомойский”.
Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів. 17 нардепів проголосували проти, 31 — утрималися.
Що передбачає цей закон?
Законопроєктом пропонується врегулювати окремі питання з сфері банківської діяльності, а також удосконалити процес регулювання роботи банків. Для цього пропонується надати Національному банку необхідні інструменти впливу в цій сфері.
Також законопроєктом пропонується встановити особливості судового провадження, пов’язаного з оскарженням рішень НБУ про визнання окремих банків неплатоспроможними, відкликання ліцензій у таких банків та їх ліквідації.
Документ встановлює чіткі законодавчі приписи про неможливість зупинення/припинення таких процедур навіть в разі, якщо їх проведення було в судовому порядку визнано протиправним.
Такі норми закріплюють пункти статті 266, якою відповідно до законопроєкту буде доповнений Кодекс України про адміністративне судочинство.
Відповідно до пункту 9 цієї статті, визнання вже розпочатої ліквідації/націоналізації банку незаконною не повертає той правовий статус банку та його власників, який був до неї. Тобто унеможливлює відновлення прав власності колишніх власників банку за рішенням суду.
Пункт 10 встановлює, що суд не може прийняти таке рішення, яке може привести до зупинення/припинення розпочатої процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та/або його ліквідації.
Це стосується, зокрема, “ПриватБанку”, який раніше належав олігарху Ігорю Коломойському. У грудні 2016 року Міністерством фінансів викупило “ПриватБанк”. Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що планує повернути собі право власності на “ПриватБанк” або отримати компенсацію.
Наразі в Господарському суді Києва знаходиться на розгляді позов ексакціонерів “Приватбанку” Ігоря Коломойського та Triantal Investments Ltd. про визнання договору про викуп банку Міністерством фінансів недійсним. Судові дебати були призначені на 17 жовтня поточного року, однак суд прийняв рішення призупинити розгляд справи.
Водночас Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. За словами глави НБУ Якова Смолія, на даний момент Фонд очікує виконання Україною ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі і закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.
Американські ЗМІ повідомляли, що МВФ має намір затримувати транші для України до того моменту, поки не переконається, що команда Президента Володимира Зеленського докладає зусиль для того, щоб вирішити проблеми з екс-власником “ПриватБанку” Ігорем Коломойським.
У зв’язку з цим найбільші бізнес-асоціації України закликали парламент в терміновому порядку прийняти закони, необхідні для отримання коштів МВФ.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Єгор Чернєв розповів, як депутати зірвали засідання комітету 30 березня, де мали розглядати “антиколомойский” закон.
- Раніше депутати від “Слуги народу”, орієнтовані на олігарха Ігоря Коломойського, не прийшли на засідання фракції, присвячене позачергової сесії парламенту 30 березня, тому зустріч пройшла без скандалів.