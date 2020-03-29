У Південній Кореї викрили організатора зашифрованого Telegram-каналу, який примушував десятки дівчат, завантажувати в чати інтимні відео. Серед потерпілих є неповнолітні.

Про це повідомляє американська медіакомпанія CNN.

Повідомляється, що одній з дівчат написали на геніталіях слово “рабиня”, ще в одному випадку, потерпілу примушували гавкати по-собачому, при цьому дівчина була без одягу.

Як стверджують в поліції Південної Кореї, в організації злочину звинувачується 24-річний чоловік. Користувачі платили йому за відеоконтент з принизливим змістом сексуального характеру. В зашифрованих чатах месенджера було зареєстровано близько 260 тисяч користувачів.

Встановлено, що підозрюваний примушував через шантаж 74 дівчат знімати відео. Серед потерпілих було, щонайменше, 16 неповнолітніх.

Чоловік звинувачується у виготовленні і розповсюдженні дитячої порнографії, сексуальному насильстві, шантажі, в примушуванні до шахрайства і незаконному розповсюдженні конфіденційної інформації.