Про це повідомляє американська медіакомпанія CNN.
Повідомляється, що одній з дівчат написали на геніталіях слово “рабиня”, ще в одному випадку, потерпілу примушували гавкати по-собачому, при цьому дівчина була без одягу.
Як стверджують в поліції Південної Кореї, в організації злочину звинувачується 24-річний чоловік. Користувачі платили йому за відеоконтент з принизливим змістом сексуального характеру. В зашифрованих чатах месенджера було зареєстровано близько 260 тисяч користувачів.
Встановлено, що підозрюваний примушував через шантаж 74 дівчат знімати відео. Серед потерпілих було, щонайменше, 16 неповнолітніх.
Чоловік звинувачується у виготовленні і розповсюдженні дитячої порнографії, сексуальному насильстві, шантажі, в примушуванні до шахрайства і незаконному розповсюдженні конфіденційної інформації.
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