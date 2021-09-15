У середу, 15 вересня, Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка дозволяє дистанційно проводити теоретичну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

У пояснювальній записці до постанови йдеться, що для надання знань із правил дорожнього руху немає географічних кордонів, тому дистанційне навчання “буде сприяти створенню умов, необхідних для досягнення нової сучасної освіти, а також отриманню можливості безперервного підвищення кваліфікації та професійної компетентності водіїв”.

Акредитований заклад повинен поінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати онлайн, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Після цього автошкола може розпочинати дистанційне навчання через онлайн-лекції та онлайн-тестування для груп слухачів на понад 10 та осіб, які навчаються в індивідуальному порядку.

Зазначається, що до результатів дистанційної підготовки зараховується онлайн-присутність осіб на таких лекціях. Крім того, водійське посвідчення доставлятимуть поштою або кур’єром.