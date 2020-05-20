Таке рішення було прийнято на засіданні уряду.

“Є питання щодо звільнення голови Запорізької обласної державної адміністрації Туринка Віталія Вікторовича з посади. Написано заяву за згодою сторін. А також про призначення Боговіна Віталія Вікторовича головою Запорізької ОДА”, – сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Віталій Боговін закінчив Дніпропетровський державний аграрний університет, а у 2006 році відкрив компанію “Бізон-Тех 2006”.

У 2010 році новий голова Запорізької області став співзасновником аграрного холдингу LANDFORT, а у 2016 – холдингу BLW Group.

У 2019 Боговін балотувався по 78 мажоритарному округу до Верховної Ради від партії “Слуга народу”, однак програв кандидату від партії “ОПЗЖ”