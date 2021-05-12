У середу, 12 травня, Кабінет Міністрів підтримав рішення про створення Бюро економічної безпеки.

Відповідне рішення ухвалили на виїзному засіданні Уряду.

Зокрема, Кабмін постановив утворити Бюро економічної безпеки як центральний орган влади, діяльність якого спрямовується і координується Урядом.

Цей орган створюють для запобігання та протидії кримінальним правопорушення у сфері економіки та фінансів.

“Створення Бюро економічної безпеки – це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу. Такий крок – один із фінальних на шляху ліквідації податкової міліції. БЕБ покладе край силовому тиску на бізнес та стане новим аналітичним підходом до розслідувань у сфері фінансово-економічних злочинів”, – прокоментував рішення Денис Шмигаль.

Бюро економічної безпеки – єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Зазначається, що він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

22 березня президент Володимир Зеленський підписав закон “Про Бюро економічної безпеки України” № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня.

Згідно із законом, Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовує та координує Кабінет Міністрів.

До повноважень Бюро економічної безпеки входять:

– виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

– оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;

– надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

– забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

– збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;

– планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

– виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

– складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.